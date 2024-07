Nahversorgung in Wemb und Grieth Wo man in kleinen Orten einkaufen kann

Zu Fuß einkaufen gehen – das ist im ländlichen Raum längst nicht selbstverständlich. Einige kleine Ortschaften haben aber wieder einen Dorfladen, in dem es frühmorgens frische Brötchen, viele andere Lebensmittel und obendrein noch ein nettes Gespräch am Ladentisch gibt. Christina Wilbers wagte es vor neun Jahren, in ihrem Heimatort Wemb den „Kaufladen der Wember“, kurz „KaDeWe“ zu eröffnen.