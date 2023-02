Polizei schließt Brandstiftung aus Sortieranlage in Wember Kieswerk fängt Feuer

In Wemb kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Kieswerk. Die Weezer Feuerwehr wurde laut Feuerwehrsprecher Dominik Behet um 17.47 Uhr alarmiert. „Bei der Anfahrt konnten die Kollegen die Rauchschwaden schon von Weitem sehen“, sagte Behet.