Neues Geschäft Fönix - der neue Friseur-Salon für Wemb

Individuelle Wünsche seien kein Problem. Auch wer sich in Wemb für das Parrokaville-Festival stylen lassen will, sei bei Fönix an der richtigen Adresse, heißt es. Denn natürlich weiß auch das Paar um den Stellenwert des Megafestivals in unmittelbarerer Nachbarschaft zu Wemb.