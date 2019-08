Wemb : Wemb feiert Kirmes und seinen Thron

Wemb Bei Kaiserwetter feierten die Wember ihre diesjährige Kirmes. Für das Thronfoto kamen Schützenkönig Ludger Angenendt mit seiner Ehefrau Regine, sowie die Ministerpaare Jonas und Jessica Dörenkamp und Markus und Sandra Marliani zusammen.

Von Freitag bis Dienstag wird in Wemb Kirmes gefeiert. Der Freitag begann mit dem traditionellen Faßanstich und ging in die Open-Air-Turbodiesel-Party über. Samstag stand nach dem Umzug der Galaball auf dem Programm. Der Sonntag wurde vom SV Rot Weiß Germania Wemb gestaltet und das Spiel ohne Grenzen stand an. Am Montag beginnt der Tag um 10 Uhr mit der Messe. Anschließend wird es einen großen Festumzug durchs Dorf geben und das traditionelle Frühschoppen. Am Kirmesdienstag steht ebenfalls noch einiges an. Beginn ist mit einem Ü60-Treffen.