Die Geschichte der Kerzenkapelle : Der Hüter des Kapellenplatzes

Degenhard Bertram von Loë spielt die entscheidende Rolle, wenn es um die Kerzenkapelle geht. In der ältesten Kirche Kevelaers liegt sein Herz. Der katholischen Kirche gehört der Platz nur unter einer bestimmten Bedingung.

Geboren wurde Degenhard Bertram, der noch zum Helden des katholischen Glaubens im Laufe der Geschichte wird, am 5. April 1622. Damit wurde er in eine stürmische Zeit geworfen. „Die Jahre 1618 bis 1763 waren eine fast ununterbrochene Kette von Kämpfen auf Rheinischem Boden“, heißt es in den Archivunterlagen von Schloss Wissen. Von 1618 bis 1648 tobte der 30-jährige Krieg. „Wir schreiben das Jahr 1642“, beginnt Raphaël Freiherr von Loë die Geschichte, in der Degenhard Bertram dafür sorgt, dass der Kevelaerer Kapellenplatz fest mit der Familie von Loë verbunden wird. In Kevelaer hat Hendrik Busmann die Erscheinung und Eingebung Marias, der Mutter Gottes einen Ehrenplatz zu bauen. Auslöser war ein Heiligenbildchen. Als älteste Kapelle wurde die Kerzenkapelle in Kevelaer errichtet. „Mitten in der Heide, da war ja nichts“, sagt von Loë. Aber: es war Wissener Grund. „Damals war es nicht so, dass man von Schloss Wissen in sieben Minuten am Kapellenplatz war“, erklärt der Freiherr. Deswegen blieb der „illegale Bau“ zunächst unentdeckt. „Bis 1649, da gab es eine muntere Auseinandersetzung mit dem Bischof von Roermond“, sagt von Loë. Die Frage stand im Raum, wie mit dem Bau der Kerzenkapelle umzugehen sei. Der Kirchenplatz war dem Oratorianerorden bisher als Lehen von den Herren von Schloss Wissen gegeben worden. An Degenhard ging ein Entschuldigungsbrief. Vielleicht war es den Wirren des 30-jährigen Krieges geschuldet, heißt es in den Aufzeichnungen des Archivs. Auf jeden Fall beteuern die Oratorianerbrüder, unwissentlich gehandelt zu haben. Ein Abriss der Kirche stand niemals zur Debatte. „Degenhard Bertram war ein sehr frommer Mann, dazu gehörte auch eine große Marienfrömmigkeit“, erklärt von Loë. Zeitgleich kam der „Protestantismus bis vor die Haustür“, sagt von Loe. Sein Vorfahre, Degenhard Bertram, setzte ein Zeichen und lenkte ein. Er verzichtete sogar auf den Lehenszins, bekam dafür geistliche Güter. Dazu gehört, dass jährlich eine Messe für die Verstorbenen des Hauses Wissen gelesen wird. „Zugleich soll der Freiherr von Loë das Recht haben, in genannter Kapelle für sich und seine Nachkommen eine Begräbnisstätte auszuwählen“, heißt es in der Vereinbarung, die am 30. August 1649 geschlossen wurde. „Tatsächlich liegt in der Kerzenkapelle das Herz von Degenhard“, erklärt von Loë. Und danach fragen noch heute die Kinder und Enkel des Hauses von Loë. Im Altarraum unter einer großen Marmorplatte ist das Herz begraben.