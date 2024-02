Tag findet am 1. März auch im Kreis Kleve statt Nahostkonflikt erreicht auch den Weltgebetstag

Nach der Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus finden sich jetzt einige „Gedanken“ zu Friedenschancen in Nahost. Die Fürbitten wurden durch eine Bitte für alle, die seit dem 7. Oktober in Israel und Palästina „in unvorstellbarem Ausmaß unter Terror, Not und Krieg und sexualisierter Gewalt leiden“ ergänzt, gefolgt von einer kurzen „Zeit des Schweigens“.