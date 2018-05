Kevelaer: Weiteres Teilstück des Alleenradweges freigegeben

Kevelaer Manchmal scheint es so, als sei die Zeit stehen geblieben. Denn als im Jahr 1870 die "Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg Maatschappij" beschloss, die Bahnlinie "Boxteler Bahn" von Goch bis Büderich zu verlängern und den Grundstein dazu legte, dauerte es nur acht Jahre, um die Bahntrasse in Betrieb zu nehmen.

Insgesamt 920.000 Euro kostete der Bau des 1100 Meter langen Teilstücks, das an den bereits im Jahr 2017 eröffneten Abschnitt, der an der Kreuzung Bernholter Straße / Marienbaumer Straße endete, anschließt.

Die Trasse führt nun parallel zur Straße "Am Löwenberg" querfeldein, kreuzt am ehemaligen Bahnhof Labbeck die Straße "Am Stielenberg" und mündet letztlich in die Reichswaldstraße. Von dort aus soll der Alleenradweg weiter in Richtung Uedemerbruch führen.