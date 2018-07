Gemütliche Feier : In Weeze kühler Wein in der Abendsonne

Beste Stimmung gab es beim Weinfest in Weeze, so wie hier zur Musik des Trios „Halb + Halb“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze In der Alten Schmiede in Weeze wurde in gemütlicher Atmosphäre gefeiert.

Gesang, Geselligkeit und guter Wein – so lässt sich das Weinfest in der Alten Schmiede in Weeze am Samstag umschreiben. Zum zwölften Mal veranstaltete der Verein „Denk mal Kultur“ Weeze in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein einen Abend für Weinliebhaber aus Weeze und Umgebung, die auch sehr zahlreich gekommen waren.

Wir hatten schon sehr früh viele Gäste“, sagte Hildegard Hönnekes, Geschäftsführerin von „Denk mal Kultur“. Mehr als 100 Personen hatten im Außenbereich der Alten Schmiede an Bierzeltgarnituren Platz genommen, in den Gläsern schimmerte der kühle Rosé oder ein leichter Weißwein in der Abendsonne. „Jedes Jahr ist ein anderer Wein in Weeze besonders gefragt. Heute Abend pendelt es sich auf den feinherben Riesling Spätlese ein“, erklärte Klaus Koenen, der seit elf Jahren Haus- und Hofwinzer des Weezer Weinfestes ist. Er führt das Familienunternehmen in Minheim an der Mosel in dritter Generation. In Weeze hat er bereits viele Stammkunden. „Die Koenens sind unsere Winzerfamilie, eigentlich könnten wir sie einbürgern“, sagte Johannes Masseling vom Heimatverein. Zum Wein gab es kleine Schalen mit Trauben und Käse oder Brotscheiben mit Kräuterbutter, Zwiebel- oder Griebenschmalz. Diesen Imbiss hatten die Organisatoren von „Denk mal Kultur“ vorbereitet.



Zum Wein gehört Gesang. Den lieferten zum Beispiel eine Gruppe des Männergesangverein Weeze 1913. „Come together“ begannen die Sänger des MGV ihren Vortrag stimmungsvoll. „Wir bauen Brücken mit Gesang“, hieß ihre Botschaft, und die Gäste stimmten gerne mit ein zu „O Mosella“ oder „Wenn das Wasser im Rhein gold’ner Wein wär“. Chorleiter Michael Sibbing begleitete am Klavier, das „Prosit“ auf die „Gemütlichkeit“ ertönte mehrmals und vielstimmig durch die Weezer Fußgängerzone.