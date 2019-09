Kevelaer : Einladung zum Weinfest im Petrus-Canisius-Haus

Kevelaer Zu einem Weinfest mit Musik und Unterhaltung lädt die Katholische Frauengemeinschaft Sankt Marien Kevelaer (kfd) ein.

Passend zum Thema des kurzweiligen Abends wird es natürlich auch Rebensaft zum Trinken geben. Von der Mosel reist der Winzer Gibbert-Pohl mit besonderen Weinen an. So kann an diesem Abend der Wein in all seinen unterschiedlichen Facetten erfahren werden.