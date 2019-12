Kulturereignis in Kevelaer : Bach für das 21. Jahrhundert

Auch Ballettelemente wurden in das Weihnachtsoratorium von Bach integriert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Mit der Neuinterpretation des Weihnachtsoratorium haben Roman Giefer, Bastian Rütten und Fabian Matussek in der Kevelaerer Marienbasilika ein modernes Kapitel der Weihnachtsgeschichte aufgeschlagen.

Gleich zwei Konzertabende werden bis weit ins neue Jahr strahlen: die szenische Musikerzählung nach Johann Sebastian Bachs „Jauchzet! Frohlocket“ in der Kevelaerer Marienbasilika. Das Weihnachtsoratorium im neuen, zeitgemäßen Gewand zu erleben, machte lange im Vorfeld neugierig, so dass die Karten für beide Veranstaltungen am Samstag und Sonntag in Windeseile ausverkauft waren. Mehr noch. Das Kartenkontingent wurde erhöht, so dass mit Hilfe der Technik das Publikum im Seitenschiff das Geschehen auf der Bühne im Altartraum auf einem Bildschirm miterleben konnte. Früh füllte sich das Mittelschiff, so dass schon die Vorbereitungen bis zum Einzug der Akteure, beispielsweise des Projektchores und der Mitglieder des Rheinischen Oratorienorchesters, einen Vorgeschmack gaben. Hinter allen lagen Beteiligten wochenlange Proben.

Bachs sechsteiliges Weihnachtsoratorium für gemischten Chor, Solisten und Orchester zählt in der Musikwelt zu den populärsten seiner Vokalwerke. Es wurde am 25. Dezember 1734 uraufgeführt. Heute ein Muss in der Weihnachtszeit. Ebenso wie Filmklassiker „Der kleine Lord“, Plätzchen und Tannenbaumduft – eher weihnachtlich-weltliche Elemente rund um das Fest. Roman Giefer, Chordirektor an St. Marien, Bastian Rütten, Theologischer Referent und Pastoralreferent an St. Marien, sowie Schauspieler und Sprecher Fabian Matussek haben sich getraut, Bachs Werk eine neuzeitliche Fassung zu geben und zugleich ein musikalisches Experiment zu starten, dessen Außenwirkung sie nicht einschätzen konnten.

Die Basilika war bei den Aufführungen voll besetzt, die Nachfrage nach den Karten riesig. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Nach Kevelaer in Mönchengladbach Aufführung Nach den beiden Aufführungen in der Marienstadt wird das Weihnachtsoratorium in dieser Inszenierung nochmals am Freitag, 3. Januar 2020, im Mönchengladbacher Vitusmünster zu erleben sein. Beginn ist um 20 Uhr.



Restkarten Einige Karten sind noch in der Buchhandlung Degenhardt in Mönchengladbach sowie an der Abendkasse erhältlich.

Den Zugang im 21. Jahrhundert wollten sie wagen und neue Perspektiven von Bachs Sicht auf das Evangelium von der Geburt Christi geben. Dürfen sie das? Ja, weil es erlaubt ist. Über die Motivation, sich an das große Werk zu machen, haben Rütten, Giefer und Matusek im Vorfeld oft gesprochen. Die eigentliche Botschaft der Weihnachtsgeschichte, heute aktueller denn je, wird in den Mittelpunkt gerückt, erlebbarer und dadurch auch theologisch zeitgemäßer und ansprechender. Rund 130 Akteure, wie Musiker, Sängerinnen, Sänger und Tänzerinnen waren mit Herzblut dabei.

Der illuminierte Altarraum mit Bühnenfläche sorgte für besondere Momente samt Gänsehautfeeling, in denen die „kleine, große Geschichte, eingereiht in den Zenit der Zeiten“, so Fabian Matussek, „die irdische Pracht“ eröffnete. Die Geburt in einem Stall, „in einem Kaff namens Bethlehem, wo sich Großes ereignet“ sei eher banal, bis Gott ins Spiel kam, so Matussek. „Ein Kind wird König, ein Stall wird Palast, die Nacht wird zum Tag“, so Matussek, der den Beginn des neuen Denkens im biblischen Drehbuch für die Menschheit beschrieb. „Die Begegnung mit dem Kind verlangt nach einer Neuprogrammierung des Navigators“, so die Konsequenz.