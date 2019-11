Viel Programm in Weeze : Weihnachtsmarkt in Weeze

Die Besucher dürfen sich auf viele Vorführungen freuen. Foto: ja/Gemeinde

WEEZE Die 37. Auflage der Veranstaltung findet am kommenden Samstag zwischen 11 und 20 Uhr statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag, 30. November, zwischen 11 und 20 Uhr sind Bürger und Besucher zur 37. Auflage des Weezer Weihnachtsmarkts eingeladen. Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet wieder im Bereich der Kevelaerer Straße, Wasserstraße und des Alten Marktes statt.

Mit einer bunter Mischung aus weihnachtlichen Aktivitäten der Schulen und Kindergärten, traditioneller und kreativer Handwerks- und Verkaufsständen und mit der Einbindung von den geselligen und karitativen Vereinen aus Weeze soll erneut eine gute adventliche Stimmung in der Ortsmitte entstehen. Viele Attraktionen für Jung und Alt werden dort zu sehen und zu erleben sein. Die weihnachtliche Beleuchtung, die Atmosphäre entlang der innerörtlichen Straßen, die musikalische Unterhaltung, ein Kinderkarussell, ein großzügiges Schaf- und Ziegengatter und ein vielfältiges Angebot an Ständen mit Glühwein, Weihnachtsartikeln, weihnachtlichem Gebäck, weihnachtliche und winterliche Aktionen in der Pfarrkirche sollen wieder dafür sorgen, dass Familien mit Kindern beim Weezer Weihnachtsmarkt auf ihre Kosten kommen.

Die musiktreibenden Vereine, die Kinder der Kindergärten und der Schulen sowie die Gruppe „Music4 Sax“ und der Musikverein Weeze werden zwischen 11 und 19 Uhr verschiedene Darbietungen auf der Bühne, an der Alten Schmiede und in der Pfarrkirche St. Cyriakus präsentieren. Gesang, Tanz, weihnachtliche Lieder und Geschichten werden zu sehen und zu hören sein. Der Heilige St. Nikolaus hat sich auch für den Weihnachtsmarkt angekündigt. Zusätzlich zu den weihnachtlichen Vorführungen werden etwa 60 Aussteller, darunter auch Mitglieder des Weezer Werberinges, der Weezer Vereine und der karitativen Einrichtungen eine bunte Palette von Waren anbieten. Zwischen 11 und 20 Uhr werden viele Kunstgegenstände, Bastelartikel und Spielsachen in allen Größen und in allen Farben auf der Kevelaerer Straße, Wasserstraße und auf dem Alten Markt zu sehen und zu erwerben sein.

Mit vielen Teilnehmern bei der Werberingverlosung starten die Werberinggeschäfte nun auch anlässlich des Weihnachtsmarktes in die Weihnachtsverlosung 2019/20. Für diese Verlosungsaktion sind die „Glückslose“ in den teilnehmenden Weezer Geschäften ganzjährig für jeden Einkauf ab zehn Euro erhältlich. Die Kunden erwerben und sammeln zunächst zehn „Glückslose“. Sobald zehn Stück zusammen sind, können diese gegen „Gewinnlos“ eingetauscht werden, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Die Gewinnlose können in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden. Die an der Verlosung beteiligten Geschäfte sind nicht nur mit den Glücks- und Gewinnlosen ausgestattet, sondern weisen auch auf diese Tatsache mit einem Plakat im Schaufenster ausdrücklich hin.