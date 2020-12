Weihnachtsgottesdienste in Kevelaer sind gefragt : Am Wochenende gibt es noch Karten für die Basilika

Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen dürfen nur 150 Gläubige in die Basilika. Foto: Latzel

Kevelaer Am Wochenende wurden erstmals die Einlasskarten für die Weihnachtsgottesdienste und Krippenfeiern in Kevelaer ausgegeben. Die Nachfrage ist riesig.

In Corona-Zeiten sind auch die Bestimmungen für die Weihnachtsgottesdienste ganz besondere. Da die Zahl der Plätze in der Basilika von 800 auf 150 reduziert wurde, können nicht so viele Besucher wie sonst zu den Messen kommen. Zu Weihnachten ist die Zahl der Gottesdienste in St. Marien zwar verdoppelt worden, gleichzeitig kann insgesamt nur die Hälfte der Gläubigen wie sonst kommen, erläutert Rainer Killich, Sekretär des Wallfahrtsbüros.

Wie berichtet, werden für die Gottesdienste an Heilig Abend und den beiden Weihnachtstagen kostenlose Karten ausgegeben. Auch für den Silvestergottesdienst um 18 Uhr ist eine Einlasskarte nötig.

Am Wochenende war der Andrang bereits groß. „Ausverkauft“ ist bereits die Christmette am Heiligen Abend um 16 Uhr sowie die Krippenfeier um 16.30 Uhr im Forum Pax Christi. Begehrt sind auch die Plätze für den 22-Uhr-Gottesdienst. Hier gibt es nur noch einzelne Restkarten. Gelegenheit, sich einen Platz zu sichern gibt es noch am Wochenende. Am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, 10 bis 13 Uhr werden die Karten wieder am Fenster des Priesterhauses links neben dem Eingang ausgegeben.