Kostenpflichtiger Inhalt: Plätze sichern für die Weihnachtsgottesdienste in Kevelaer : Schlange stehen für Gottesdienst-Tickets

Auch Andrea Hendricks holte mit ihren Töchtern Jule und Jana bei Renate Wynants-Brocks Karten für die Gottesdienste zu Weihnachten am Priesterhaus ab. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer gibt an zwei Wochenenden Zugangskarten für die Weihnachtsgottesdienste und Krippenfeiern aus. Über 300 Tickets wurden in den ersten drei Stunden am Samstag vergeben.