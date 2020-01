Beisetzung von Pastor Schulte Staade in Kevelaer : Bewegender Abschied

In einem langen Trauermarsch zogen die Gläubigen durch die Stadt zum Friedhof. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer In einem langen Trauerzug zogen zahlreiche Menschen in Kevelaer von der Basilika zum Friedhof. Die große Beteiligung war ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für den früheren Wallfahrtsrektor Richard Schulte Staade.

Dass der Geburtstag von Pastor Richard Schulte Staade nun auch sein Beerdigungstag war, spreche vom Leben, ohne Grenzen, hatte Wallfahrtsrektor Gregor Kauling im Nachruf der Gemeinde geschrieben. Weihbischof Stefan Zekorn sprach im Pontifikalrequiem am Samstag gar von einem „himmlischen Geburtstag“. Denn an dem Tag wäre der frühere Wallfahrtsrektor und Ehrenbürger von Kevelaer 88 Jahre geworden.

Die Basilika war bei dem festlichen Gottesdienst voll besetzt. Zahlreiche Bischöfe und Priester waren gekommen. Vereine, Verbände, Schützen und Bruderschaften zogen mit Fahnen ein. „Es wäre eine Freude für Richard, wenn er sehen würde, dass so viele gekommen sind“, sagte Gregor Kauling. Denn Richard Schulte Staade war es bis zum Schluss wichtig, am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben in Kevelaer teilzunehmen. Hier hat er viele Kontakte geknüpft, Gespräche geführt, Begegnungen ermöglicht. Die zahlreichen Trauergäste dokumentierten sichtbar die tiefe Verbundenheit mit dem früheren Wallfahrtsrektor. Es sei eine große Anteilnahme in der Stadt zu spüren gewesen, meinte Kauling.

Zahlreiche Menschen nahmen Anteil und kamen zum Pontifikalrequiem in die Basilika. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Festliches Pontifikalrequiem Foto: Latzel Gestaltet Musikalisch wurde die Messe von Chor, Orchester und dem Mädchenchor der Basilikamusik, unter der Leitung von Chordirektor Romano Giefer gestaltet. An der Orgel war Basilikaorganist Elmar Lehnen zu hören. Gespielt wurde die Missa in C-Dur von Mozart. Übertragung Weil so viele Gläubige ihre Anteilnahme zeigen wollten, wurde das Pontifikalrequiem in der St. Antoniuskirche übertragen. Dort konnten die Besucher die Messe auf einer Großleinwand verfolgen. Etwas 50 Gläubige hatten sich dazu eingefunden.

In seiner Predigt hob Zekorn die tiefe Marienfrömmigkeit von Richard Schulte Staade hervor. Die tiefe Beziehung zu Maria habe ihn geprägt, er habe in einer Vielfalt der persönlichen Beziehungen gelebt. Er habe die Gemeinschaft im Priesterhaus und zu seinen Freunden als geistliche Familie im Sinne des Evangeliums gepflegt. Viele hätten seine fürsorgliche Zuneigung erfahren.

Weihbischof Stefan Zekorn zelebrierte den Gottesdienst und hielt die Predigt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Manchmal sei es für die Mitarbeiter aber auch nicht leicht gewesen, da er auch von ihnen großen persönlichen Einsatz forderte. „In allem überwog aber immer die persönliche Zuwendung“, sagte der Weihbischof, der der direkte Nachfolger von Richard Schulte Staade als Wallfahrtsrektor gewesen ist.

Der Geistliche habe viele junge Menschen begleitet und ihnen geholfen, ihren Lebensweg zu finden. Dazu passten auch die letzten Worte von Schulte Staade am Vorabend seines Todes im Krankenhaus: „Ich müsst die Jugend zur Mutter Gottes führen und das Unsichtbare sichtbar machen.“

Das sei sein Anliegen gewesen, so Bischof Zekorn. Schulte Staades Pflege der Basilikamusik und der Kunst dienten dazu, die Verehrung des unsichtbaren Gottes zum Ausdruck zu bringen.

Die tiefe Gläubigkeit sei auch in einem Satz zum Ausdruck gekommen, den Schulte Staade einmal seinen damaligen Kaplan Stefan Trautmann bei einer Beerdigung gesagt hatte: „Ich bin ganz sicher. Da wo sich die Verstorbenen jetzt sind wollen sie um keinen Preis der Welt hierher zurückkehren.“

Der Bischof zitierte aus einem Text der Kirchenzeitung zum 25-jährigen Jubiläum von Schulte Staade als Wallfahrtsrektor. „Wir schauen zurück in großer Dakbarkeit auf das Wirken. Wir haben einen Mann erlebt, der geprägt ist von tiefer Frömmigkeit und einem großen Stehvermögen, wenn die Überzeugung das verlangte. Kevelaer habe allen Grund, Schulte Staade Dank zu sagen.“ Diese Sätze hätten nichts von ihrer Gültigkeit verloren.

Zekorn erinnerte an die weltkirchliche Verbundenheit und die Verdienste um die Ökumene, die freundschaftlichen Verbindungen in die Benelux-Länder, die Schulte Staades Wirken als Wallfahrtsrektor prägten. Und an den Besuch von Mutter Theresa und des damaligen Papstes Johannes Paul II., die zur Schule Staades Zeit zum Gnadenbild pilgerten.