Kirche in Kevelaer : Weihbischof Lohmann erteilt den Päpstlichen Segen

Kevelaer Der hohe Geistliche zelebriert das Hochamt zu Mariä Himmelfahrt. Lichterfeier im Forum und Prozession durch die Wallfahrtsstadt am Vorabend.

In diesem Jahr fällt das Hochfest auf einen Sonntag, so dass der zweite Päpstliche Segen des Kevelaerer Pilgerjahres am Festtag selbst erteilt wird. Am Sonntag, 15. August, feiert Weihbischof Rolf Lohmann ab 10 Uhr in der Marienbasilika das Pontifikalamt. Anschließend erteilt der Weihbischof den Päpstlichen Segen. Weihbischof Lohmann war in den Jahren 2011 bis 2017 selbst als Pfarrer und Wallfahrtsrektor verantwortlich für die Kevelaerer Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde. Heute ist er innerhalb des Bistums Münster als Regionalbischof zuständig für die Region Niederrhein und das Kreisdekanat Warendorf. Innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz gehört er der Pastoralkommission sowie der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen an.