Änderung bei Müllabfuhr in Weeze : Mülltonnen bleiben Donnerstag stehen

An vielen Stellen bleiben die Tonnen jetzt stehen, auch in Weeze (Symbolfoto). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

WEEZE Auch Weeze liegt unter einer dicken Schneedecke. Daher gibt es einige Änderungen bei der Müllabfuhr, weil die Fahrzeuge nicht durchkommen.

Aufgrund der Wetterlage gibt es einige Änderungen bei der Abfallbeseitigung in Weeze: Die Abfuhr der grauen Restabfallbehälter am Donnerstag, 11. Februar, fällt aus. Die Restabfallbehälter werden als Ersatztermin am Donnerstag, 18. Februar, geleert. Die Abfuhr der Bio-Abfallbehälter am Donnerstag, 18. Februar, entfällt.