Start neuer Fluglinien ab Weeze verschoben : Wegen Omikron erst später nach München und Berlin

Weeze Eigentlich sollten am 14. Februar die ersten Flugzeuge von Weeze nach München und Berlin starten. Doch wegen Omikron wird der Start der innerdeutschen Verbindungen verschoben.

„Durch die Omikron-Variante sind viele Fluggäste verunsichert, was sich enorm auf den gesamten Luftverkehr auswirkt. Die neuesten Entwicklungen der Pandemie lassen uns daher leider keine andere Wahl, als den Start unserer neuen Flugverbindungen zu verschieben. Nur so können wir unserem Anspruch an einen nachhaltigen Flugverkehr gerecht werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Passagieren für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, sagt ein Sprecher der Green Airlines.