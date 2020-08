Französischer Bischof Marc Stenger zu Gast in Kevelaer : Wegen Corona wird Päpstlicher Segen in der Basilika gespendet

Gemeinsam feierten Domkapitular Gregor Kauling (l.) und der französische Bischof Marc Stenger das Pontifikalamt in der Basilika. Foto: ja/Bischöfliche Pressestelle/ Anke Gellert-Helpenstein

Kevelaer Der französische Bischof Marc Stenger sprach in Kevelaer den Menschen Mut in der schwierigen Zeit zu. Anlass war das Fest Mariä Himmelfahrt.

Auch in schwierigen Zeiten macht es das Wallfahrtsteam in und für Kevelaer möglich, dass die Menschen ihren Glauben feiern können, am vergangenen Wochenende rund um das Hochfest Mariä Himmelfahrt auch mit dem päpstlichen Segen. Den spendete der Bischof des französischen Bistums Troyes, Marc Stenger, den Gläubigen am Sonntag. Der sympathische Geistliche ist langjähriger Vorsitzender der katholischen Friedensbewegung Pax Christi Frankreich. Mittlerweile ist Bischof Stenger gemeinsam mit Schwester Teresia Wamuyu Wachira aus Kenia internationaler Präsident von Pax Christi International.

Das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Verbundenheit zu Kevelaer besonders groß ist, was nicht zuletzt auch Domkapitular Gregor Kauling, Rektor der Wallfahrt, freut. Mit ihm gemeinsam feierte Bischof Stenger das Pontifikalamt in der Basilika. Die war – unter den strengen Corona-Regeln – vollbesetzt. Der Pandemie war es auch geschuldet, dass der Päpstliche Segen erstmals in der Basilika gespendet wurde.

In seiner Predigt sagte der exzellent Deutsch sprechende Bischof, dass „diese Zeit für die Wallfahrt nicht sein kann, wie sonst. Menschen befinden sich in schwierigen Situationen, haben Ängste. Deswegen müssen wir umso mehr unser Vertrauen auf die Gottesmutter legen. Sie sagt, wo du bist, bin ich, um dich aus der Sackgasse herauszubekommen.“ In Maria sei alles ausgedrückt, was Gott in den Menschen sehen würde. „Was uns Maria sagt, ist, dass Gott den Dialog, den er mit den Menschen begonnen hat, nicht mehr abbricht.“

So war das feierliche sonntägliche Pontifikalamt mit Bischof Stenger einer der Höhepunkte eines vollen Wochenendes zu Mariä Himmelfahrt. Den Auftakt bildete am Freitag eine geistliche Abendmusik in der Basilika. Sie wurde gestaltet von Sopranistin Katharina Borsch, Basilikaorganist Elmar Lehnen und Pastoralreferent Bastian Rütten. Am Samstag gab es das Abendgebet in der Basilika.

Mit dem Hochfest traten auch folgende Änderungen ein: Die Pilgerandacht wird wieder täglich um 15 Uhr in der Basilika gefeiert. Der öffentliche Kerzensegen auf dem Kapellenplatz findet samstags und sonntags um 14.30 Uhr statt. Auch das Pilgeramt, täglich um 10 Uhr in der Basilika und die Familienmesse an jedem Sonntag um 10.30 Uhr, werden wieder gefeiert – letztere bis auf Weiteres im Forum Pax Christi.

(RP)