Besondere Aktion in der Corona-Pandemie in Kevelaer : Krippenspiel diesmal als Online-Version

Kevelaer Wegen der Corona-Pandemie ist eine Live-Aufführung am Heiligen Abend nicht möglich. Daher will die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer ein Stück für Youtube filmen.

Das Krippenspiel der Kinder in der Kinderchristmette ist regelmäßig ein Höhepunkt am Heiligen Abend. Doch in Zeiten des Coronavirus gelten auch für Darsteller von Maria und Josef Abstandsgebot und Maskenpflicht. Was also tun, damit die evangelische Kirchengemeinde in Kevelaer nicht auf ein Krippenspiel verzichten muss? Jugendleiterin Fabienne Schmitz kam auf die Idee, das Krippenspiel kurzerhand ins Internet zu verlegen. „So ein Stück live aufzuführen, ist derzeit nicht möglich und daran wird sich bis zu Weihnachten vermutlich nichts ändern“, sagt die 31-Jährige. Wenn die Kinder in die Rollen schlüpfen, wollen Eltern und Verwandte dabei sein, aber so viele Besucher wären derzeit gar nicht möglich.