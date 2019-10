Engagement : Weg zur Kreuzgruppe in Weeze neu gepflastert

Weg zur Kreuzgruppe in Weeze neu gepflastert

Rainer Berns (im Vordergrund) und die vielen Helfer hatten sichtlich Spaß bei der Neupflasterung des Weges an der Kriegsgräberstätte in Weeze. Foto: ja/Gemeinde Weeze

WEEZE Die Reservistengemeinschaft Straelen packte in Weeze mit an.

Auf Bitte von Bürgermeister Ulrich Francken half die Reservistenkameradschaft Straelen mit mehr als zehn Teilnehmern sowie eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter des örtlichen Landschaftsunternehmens (Blumen Jupp), Inhaber Bernd Dünte, unter der Leitung von Reiner Berns vom örtlichen Bauhof bei der Neupflasterung des Weges zur Kreuzgruppe an der Kriegsgräberstätte in Weeze. Auch der Vorsitzende des VDK und Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken, packte bei der anfallenden Arbeit mit an. Die Helfer pflasterten den sehr uneben gewordenen Weg zur Kreuzgruppe neu. Mitgeholfen hat auch Dominik Jans, der samstags mit seinem fachlichen Know-How die Pflasterarbeiten begleitete. Im Zuge des Arbeitseinsatzes wurde das alte Pflaster aufgehoben, die Bettung erneuert, Bettungsmaterial aufgebracht und das alte Pflaster neu verlegt. Gleichzeitig wurden Erdkabel verlegt, um die Kreuzgruppe künftig besser beleuchten zu können. Alle Teilnehmer setzten sich ehrenamtlich und ohne Bezahlung ein. Zur Stärkung vor Ort war gesorgt, Georg Gorthmanns half hierbei.