Weeze: Weezes beste Kegler sind Christoph Tönnißen und Erika Memmesheimer

Weeze Von Anfang Januar bis Ende März wurden die 25. Weezer Kegelortsmeisterschaften unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ulrich Francken ausgetragen. Die Siegerehrung fand in Kev's Pub in Weeze statt.

59 Clubs, die sich in 18 gemischte, 30 Männer- und elf Frauen-Clubs aufteilten, haben in diesem Jahr an der Kegel-Ortsmeisterschaft auf den Kegelbahnen im Waldhaus Dicks, Hotel Jägerhof und Lieven Heer teilgenommen. Dies ist eine stolze Anzahl von Kegelclubs, die durch ihre Startgelder nicht nur für eine Spende sorgen (250 Euro für den Weezer Wellenbrecher), sondern auch selber Geldpreise und Wanderpokale gewinnen können. Dem leichten Rückgang von 60 auf 57 teilnehmende Clubs im vorigen Jahr steht jetzt also wieder ein Anstieg entgegen, der die Organisatoren hoffen lässt, dass die Teilnehmerzahl im kommenden Jahr wieder auf über 60 teilnehmende Clubs ansteigen wird.