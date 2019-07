Schulleben in Weeze : Weezer SPD kritisiert die Schließung

Weeze Der Rat der Gemeinde Weeze stimmte jetzt der Auflösung des Gesamtschulstandortes an der Bodelschwinghstraße zu. Kritik und Gegenstimmen gab es aus den Reihen der SPD. Wunsch nach frakionsübergreifender Lösung.

In der kurzen Beratung im Weezer Rat kam ein allgemeines Bedauern darüber zum Ausdruck, dass für das kommende Schuljahr einfach zu wenige Anmeldungen vorlagen, was die Hauptursache für die Standortschließung darstellt. „Ich hätte auch gerne anders entschieden, aber der Schritt ist unumgänglich, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache“, sagte Bürgermeister Ulrich Francken zur Einleitung des entsprechenden Tagesordnungspunktes.

Ergebnis So meldeten Weezer Eltern ihre Kinder für die 5. Klasse an weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2019/20 an:

Kritische Stimmen gab es aus den Reihen der SPD. Der Fraktionsvorsitzende Norbert Thul merkte an: „Ich sehe eine gewisse Mitschuld der Lehrerschaft der Gesamtschule, die sich nach meiner Ansicht nicht genügend für den Weezer Standort eingesetzt hat.“ Alfons van Ooyen (SPD) fügte an: „Ich bin entsetzt über die Kurzfristigkeit der Entscheidung. In 48 Stunden über 185 Kinder zu entscheiden, die in Weeze noch zur Schule gehen, ging mir zu schnell. Deshalb stimme ich nicht zu.“