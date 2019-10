Aktion Weeze : Weezer radeln 33.000 Kilometer

Die Radler, die an allen Touren teilnahmen, wurden geehrt. Foto: ja/Gemeinde Weeze

WEEZE Auch 2019 gab es viele Touren. Die Aktion läuft bereits seit 20 Jahren.

Schon wieder geht eine Saison bei den Weezer Radtouren zu Ende. Von April bis Oktober trafen sich die Radler jeden zweiten Dienstag im Monat um 10 Uhr auf dem Cyriakusplatz, um von dort eine 50 bis 70 Kilometer lange geführte Radtour zu unternehmen. So gelang es, einen neuen Rekord aufzustellen: Rund 33.000 Kilometer wurden durch die durchschnittlich 70 Radfahrer pro Tour in diesem Jahr bezwungen. Dank der engagierten Organisatoren, die Routen und Einkehrstellen zusammenstellen, und der Sicherheitsleute, könne man auch erneut auf eine sehr erfolgreiche, gut organisierte und unfallfreie Saison zurückblicken, heißt es.

Zum runden Geburtstag gab es als Überraschung für die Radler eine Fahrradklingel mit dem neuen Weezer Logo. Nach dem Essen durften sich die „Fietser“ noch über eine Verlosung mit tollen Gutscheinen von Ausflugslokalen und Eintrittskarten für die „Weezer Weihnachtsgala“ freuen, die am Freitag, 20. Dezember, im Weezer Bürgerhaus stattfindet. Weezes stellvertretender Bürgermeister, Alfons van Ooyen, dankte allen Teilnehmern und vor allem den Organisatoren mit ihren Helfern und Sicherheitsleuten. Die Gemeinde Weeze freut sich schon auf die nächste Radtourensaison, die am Dienstag, 14. April, ab 10 Uhr am Weezer Rathaus startet. Infos bei der Gemeinde Weeze unter 02837 910118. Auch Radler aus umliegenden Kommunen dürfen gerne mitradeln.