Weeze: Weezer Johannes-Schützen laden zum Vogelschießen ein

Weeze Am Samstag nach Pfingsten findet traditionell das Königsvogelschießen statt. Die Bruderschaft feiert ihr 320-jähriges Bestehen und ist festgebender Verein.

Traditionell am Samstag nach Pfingsten hält die St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze ihr Königsvogelschießen ab. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Die Bruderschaft feiert ihr 320-jähriges Bestehen und richtet deshalb auch die Weezer Kirmes aus.

Wie in den vergangenen Jahren üblich, beginnen die Schützen am Samstag, 26. Mai, das Ereignis mit einer Heiligen Messe um 14.45 Uhr in der St.-Cyriakus-Pfarrkirche, zu der auch die Pfarrgemeinde eingeladen ist. Mitgestaltet wird der Gottesdienst durch den Weezer Musikverein. Nach einem kurzen Treffen beim Nachbarn und Schützenbruder Eugen Voß, wo Kaltgetränke bereitstehen, begleitet das Tambourcorps Weeze die Johannesschützen zum Schießstand am Waldhaus Dicks.