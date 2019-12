Suche nach Sparmöglichkeiten : Im Weezer Etat fehlen 4,1 Millionen Euro

Der Rat der Gemeinde verabschiedete den Haushaltsplan mehrheitlich, jedoch mit den Gegenstimmen von SPD, Grünen und Liberalen. Die CDU stimmte mit uneingeschränktem „Ja“. Neues Feuerwehrgerätehaus für Wemb.

Nicht nur der Zuschuss für den in existenzielle Probleme geratenen Flughafen Niederrhein, sondern ein Minus von rund 4,1 Millionen Euro im Gesamtergebnis war für SPD, Grüne und Freie Demokraten ein Grund, dem Haushalt nicht zuzustimmen. Die CDU dagegen, die im Weezer Rat über 50 Prozent der Sitze innehat, stimmte dem Etat „vollumfänglich“ zu, wie es der Vorsitzende der Fraktion, Guido Gleißner, in seiner Haushaltsrede formulierte. Der Minusbetrag kann noch mit der Ausgleichsrücklage abgefangen werden. Dennoch sieht zum Beispiel die SPD-Fraktion dieses Minus kritisch. „Vor diesem Hintergrund muss genau überlegt werden, welche Ausgaben sich die Gemeinde noch leisten kann“, sagte Norbert Thul (SPD). Als Sparmaßnahme schlug er vor, auf die Ratsabschlussfahrt, die 6000 Euro kostet, zu verzichten. Die Sozialdemokraten begrüßten hingegen die Investitionsplanungen für das ehemalige Gesamtschulgebäude an der Bodelschwinghstraße, in das die Petrus-Canisius-Grundschule einziehen und einen Offenen Ganztag einrichten wird. So sieht es auch die CDU. Guido Gleißner ergänzte dazu: „Sollte die Möglichkeit bestehen, hier auch eine Initiative Kokon unterzubringen, wäre das ein sogenannter Volltreffer.“ Auch die Mitglieder der Grünen im Weezer Rat stimmten den Investitionen für die Petrus-Canisius-Schule zu. Dies sei eine „gute Lösung“. Für den Bau des Feuerwehrgerätehaus in Wemb sind Ausgaben in Höhe von rund zwei Millionen Euro geplant, dies begrüßten alle Fraktionen.