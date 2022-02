Vorschlag des Kreis Klever Wirtschaftsförderers Hans-Josef Kuypers : Wystrach ist für den Großen Preis des Mittelstands nominiert

Weeze Der Kreis Klever Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers das Unternehmen Wystrach für den „Großen Preis des Mittelstands“ vorgeschlagen. Der Große Preis des Mittelstands zählt zu den renommiertesten Unternehmensauszeichnungen Deutschlands.

„Die Firma Wystrach aus Weeze ist seit Jahren auf Expansionskurs und in jeder Hinsicht ein Vorzeigeunternehmen für die Region.“ Mit dieser Begründung hat der Kreis Klever Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers das Unternehmen Wystrach für den „Großen Preis des Mittelstands“ vorgeschlagen. „Die Nominierung ist für uns eine große Ehre und gleichzeitig eine Bestätigung für unser Engagement vor Ort. Daran wird sich auch künftig in unserer neuen Firmenstruktur nichts ändern“, betonte Geschäftsführer Wolfgang Wolter in einer ersten Reaktion.

Was qualifiziert Wystrach für die Nominierung? „Der Kreis Kleve ist geprägt durch einen starken, national und international erfolgreichen Mittelstand. Dieser bildet die Grundlage für die überaus positive Beschäftigtenentwicklung im Kreis Kleve im Laufe der letzten Dekade. Trotz Corona ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit über 105.000 auf einen neuen Höchstwert geklettert. Exemplarisch für diese Entwicklung steht die Firma Wystrach. Das Unternehmen aus Weeze ist seit Jahren auf Expansionskurs und in jeder Hinsicht ein Vorzeigeunternehmen für die Region“, erläutert Hans-Josef Kuypers.

Neben dem angestammten Geschäftsfeld, der Herstellung von Druckgasflaschenbündel, habe sich Wystrach in der Fachwelt und darüber hinaus einen exzellenten Ruf als Innovationstreiber und Know-how-Träger in der „Wasserstoff-Welt“ erworben. Die Speicherungs- und Betankungs-Systeme fänden in zahlreichen Projekten wie bei Wasserstoff getriebenen Schienenfahrzeugen und dem Aufbau mobiler Wasserstoff-Tankstellen Anwendung. So verwundere die letztjährige Verleihung des Innovationspreises „Rheinland genial“ auch kaum. „Und das Beste: Die Investitionsplanungen von Wystrach für die nahe Zukunft stärken das Unternehmen und sind ein wiederholtes Bekenntnis zum Standort. Für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve ist Wystrach wie auch viele weitere Mittelständler unserer Region gesetzt für den Großen Preis des Mittelstandes 2022“, so Kuypers weiter.