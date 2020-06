Geschichte hautnah erleben im Kreisarchiv : Eine Weezer Familiengeschichte

Weeze Die Unterlagen dokumentieren das gewerbliche und private Leben der Hünnekens’ über den Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. Auch die Bearbeitung historischer Fragestellungen zur allgemeinen Geschichte ist möglich.

Persönliche Unterlagen der Familie Hünnekens sind an das Kreisarchiv gegangen und erweisen sich als Fundgrube für Forscher. Geschäftsbücher, ein Gäste- sowie ein Tagebuch, Fotoalben und noch vieles mehr sind darunter.

Egon Hünnekens aus Weeze hat die große Sammlung, die er seit Jahrzehnten verwahrt und weiter fortgeführt hat, dem Kreisarchiv Kleve als Schenkung übergeben. „Die Unterlagen dokumentieren das gewerbliche und private Leben der Familie über den Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. Die Sammlung ermöglicht daher genealogische Forschungen zur Familie Hünnekens zurückgehend bis zum 30-jährigen Krieg sowie die Bearbeitung historischer Fragestellungen zur allgemeinen Geschichte“, freut sich Kreisarchivarin Beate Sturm. So ist unter den Unterlagen das Geschäftsbuch von Jakobus Theodorus Hünnekens von 1783. Das Buch überliefert, wie Hünnekens gemeinsam mit seinem Schwager Wilhelm Wackers in Kevelaer eine Kleesamengroßhandlung aufbaute und betrieb. Es dokumentiert ebenfalls, wie stark auch die Gewerbetreibenden am Niederrhein von der großen Politik abhängig waren: Mit Beginn der vollständigen Besetzung des linken Niederrheins durch die Franzosen im Jahr 1802 ruhten die Geschäfte von Hünnekens. Erst nach 1809 lebte das Gewerbe wieder auf. „Streng genommen besteht das Familienarchiv aus zwei Sammlungen“, berichtet Sturm weiter, „denn die Schenkung enthält auch zwei Kisten einer familiengeschichtlichen Sammlung, die von einem nach Stockholm ausgewanderten Familienmitglied zusammengetragen worden sind.“