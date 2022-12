Lob für Weezer Bürgerengagement Ein Dankeschön für die Ehrenamtler

Seit langer Zeit lobt die Gemeinde Weeze den Bürgerpreis für freiwillige Tätigkeiten aus. Damit soll ein langjähriges und unentgeltliches Engagement in Weeze und Wemb öffentlich gewürdigt werden. Vorbildliches Verhalten soll hervorgehoben werden und auch andere zu ehrenamtlicher Arbeit anregen. 2020 ist der Bürgerpreis zuletzt verliehen worden. Nach den Richtlinien der Gemeinde Weeze findet die nächste Verleihung des Bürgerpreises wieder 2024 statt. Bürgermeister Georg Koenen ist das Ehrenamt aber ein persönliches Anliegen, was er auch 2022 zum Ausdruck bringen möchte. Das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde hat an Wertigkeit und Bedeutung nicht verloren und stellt sich einmal mehr in der aktuellen Krise als eine wichtige Säule der Gesellschaft dar.