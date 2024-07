Reptil im Kartoffelsack aus Israel Zwei-Meter-Schlange aus Weeze ist weiterhin verschwunden

In dem Weezer Betrieb läuft nach dem Vorfall alles ganz normal weiter. Dass die Schlange zurückkommt, glaubt man hier nicht. „Die ist über alle Berge“, hieß es. Bei dem Kartoffelsack handelte es sich um einen Big Bag aus Israel, in dem eine Tonne Kartoffeln an den Niederrhein gebracht worden war. Es sei das erste Mal überhaupt gewesen, dass in solchen Säcken ein exotisches Tier gewesen sei. Außer der Schlange habe man auch nichts Weiteres in dem Big Bag entdeckt.