Beim Gnadenhof in Weeze Weihnachten Zeit mit Tieren schenken

Es ist vor allem der Wunsch vieler Kinder zum Weihnachtsfest: Endlich ein eigener Hund, eine Katze oder doch zumindest ein süßes Kaninchen soll es sein. Nach den Weihnachtstagen ist es mit der großen Freude dann allerdings oft schon vorbei, wenn Kinder und Eltern merken, welche Arbeit Tiere machen. Und nicht selten kommt es vor, dass das Tier dann einfach ausgesetzt wird. Das ist auch die Erfahrung des Bundes Deutscher Tierschützer (BDT), der den Gnadenhof in Weeze und die Tierherberge in Kamp-Lintfort betreibt. „Zehntausende Tiere werden in jedem Jahr in Deutschland ausgesetzt und abgeschoben. Viele davon waren nach Erfahrungen von Tierschützern vorher einmal Glanzlichter unter dem Weihnachtsbaum“, berichten die Verantwortlichen des Vereins.