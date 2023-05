Luka hatte sein Stofftier am Airport verloren Zoll findet blauen Elefanten am Flughafen Weeze

Immer wieder stellt der Zoll bundesweit an den Flughäfen Dinge sicher, die eigentlich gar nicht ins Gepäck gehören. So fanden die Beamten schon Schlangen in Schnapsflaschen, Taschen aus Krokodilleder oder zuletzt sogar in einem Flugzeug am Airport Weeze eine maurische Landschildkröte. Beim Fest zum 20. Geburtstags des Flughafens am Niederrhein war der Zoll aus Düsseldorf hier mit einem eigenen Stand vor und präsentierte dort Dinge, die im Laufe der Jahre sichergestellt wurden und eigentlich unter den Artenschutz fallen.