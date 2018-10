Weeze: Wystrach wirbt für Wasserstoff

Feier zum 30-jährigen Bestehen : Weezer Wystrach wirbt für Wasserstoff

Als Geschenk übergaben die Mitarbeiter von Wystrach der Geschäftsleitung ein Großfoto des Firmengeländes. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Die Energiewende ist eines der größten Politika des 21. Jahrhunderts. Wasserstoff, der durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird, könnte insbesondere in der Automobilbranche die Zukunft sein. Neue Tankanlage vorgestellt.

In der Schweiz rollen bis 2023 rund 1000 Wasserstoff-Trucks der kleinen Ingenieurfirma Esoro auf den Straßen. In Niedersachsen sind bereits mit Wasserstoff betriebene Züge des französischen Lokherstellers Alstom im Einsatz, und der Paketzusteller DHL setzt nach den batteriebetriebenen Streetscootern nun auch ergänzend auf die Wasserstoffmobilität. Wo bleibt der technologische Aufbruch der deutschen Automobilkonzerne? Verpasst die deutsche Schlüsselindustrie den Anschluss an einen internationalen Wettbewerb? Bei der „Geburtstagsfeier“ des Weezer Unternehmen Wystrach wurden solche Fragen in den Raum gestellt, denn bei der Firma ist man sich jedenfalls sicher: Wasserstoff ist die Zukunft.

Wenn man sich in der Region zum Stichwort „Wystrach“ umhört, dann heißt es schnell: „Ach, da wo die Flaschen hergestellt werden.“ In der Tat hat sich das lokale Unternehmen mit seinen rund 200 Mitarbeitern auf den Transport von gasförmigen Stoffen in Hochdruckbehältern spezialisiert.

Info Tankstellennetz müsste ausgebaut werden Nutzer Einige Automobilkonzerne wie Renault, Hyundai und Toyota haben Fahrzeuge, die mittels Brennstoffzellen fahren, auf den Markt gebracht. Im nächsten Jahr will Mercedez Benz einen durch Brennstoffzellen betriebenen GLC anbieten. Alltagstauglichkeit In Sachen Reichweite und Langlebigkeit seien die Modelle mit Brennstoffzellen bereits ähnlich wie konventionelle Wagen, heißt es. Tankstellen Aktuell gibt es 51 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. Für eine umfassend intakte, bundesweite Infrastruktur würden 7000 benötigt.

Die beiden Geschäftsführer Jochen Wystrach und Wolfgang Wolter haben am Wochenende zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Firma und zur Präsentation ihres Prototyps – der mobilen Wasserstofftankanlage „Wy Refueler“ – eingeladen.

Neben einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik, erwartete die Gäste auch Unterhaltung. Die als Science-Fiction-Figuren verkleideten Artisten der Künstlergruppe Anima Planet aus Wiesbaden erinnerten an Kreaturen aus Star Wars und dem Film Avatar. Sie empfingen die Gäste bereits auf dem Betriebsgelände und versinnbildlichten künstlerisch, dass eine vermeintliche Fiktion auch Realität werden könnte.

Es gab einen Betriebsrundgang, aber der Höhepunkt der Veranstaltung sollte die Produktpräsentation des Wy Refuelers werden.



Nach einer spektakulären Licht- und Musikshow, bei der Tänzerinnen akrobatische Kunststücke aufführten, fiel der Vorhang und offenbarte die mobile Wasserstofftankstelle.

Thomas Kattenstein, Vertreter der Energieagentur NRW, bezeichnete Wystrach als ein „Vorzeigeunternehmen“ und referierte über die Relevanz von Wasserstoff bei der Energiewende. Von den drei großen Energiebereichen der Strom-, Wärme- sowie Transportenergie sei der Stromsektor der kleinste. Somit sei insbesondere die Automobilbranche dazu gefragt, wie Transportfahrzeuge zukünftig auf Grundlage einer Technologie erneuerbarer Energien basieren könnten.

Wie Strom in speicherbare Energie in Form von Gas umgewandelt werden kann, darauf liefert das Verfahren der Wasserelektrolyse eine Antwort. Wasserstoff kann als Energiequelle – etwa in Hochdruckbehältern – gespeichert und bei Bedarf wieder in Elektrizität umgewandelt werden.