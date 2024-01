Eröffnung der neuen Produktionshalle Wystrach will in Weeze weiter wachsen

Weniger als zehn Monate nach dem Spatenstich ist sie fertig die neue Produktionshalle der Firma Hexagon Purus – Wystrach in Weeze. Mehr als 12,5 Millionen Euro hat der Spezialist für Wasserstoffsysteme in die neue Halle investiert. Herausgekommen sind 5000 Quadratmeter mehr Produktionsfläche, 300 weitere Mitarbeiter, die in Weeze arbeiten und Platz für 80 weitere Menschen, die die Firma einstellen möchte.