Neubau an der Alten Zollstraße Wohin mit den obdachlosen Menschen in Weeze?

Weeze · Die Gemeinde Weeze will das Obdachlosenwohnheim in der Alten Zollstraße abreißen und ein neues Gebäude bauen. In der Zwischenzeit sollen die Bewohner in Containern untergebracht werden. Doch das wird schwieriger als geplant.

15.04.2024 , 15:08 Uhr

Das Gebäude an der Alten Zollstraße ist baufällig und soll abgerissen werden. Die Gemeinde will dort eine neue Unterkunft bauen lassen. Foto: Eirik Sedlmair