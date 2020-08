Knotenpunkte leiten die Touristen : Landesgartenschau wirbt für Radtouren rund um Weeze

Weeze Wie praktisch das Knotenpunktsystem bei der Radtour ist, weiß jeder, der einmal nach dem Nummern gefahren ist. Auch rund um Weeze gibt es attraktive Routen.

Die grenzüberschreitenden Knotenpunktradrouten, die im Rahmen des Projektes Dynamic Borders vom Regionalbüro für Tourismus Land van Cuijk entwickelt wurden, werden gemeinsam von den Projektpartnern Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch und Weeze auf der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort vom 10. bis 16. August dem Publikum präsentiert. Die Knotenpunkte nach niederländischem Vorbild leiten Radler durch die Region. Durch die Präsenz im Niederrhein-Pavillon wollen die Projektpartner auf die Vielfältigkeit der Grenzregion aufmerksam machen.

Das gibt es beispielsweise eine Entdeckungsreise durch die Geschichte. Die dreitägige Fahrradrundreise erinnert an die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges in der Region. Dazu gehört unter anderem ein Besuch im Royal-Air-Force-Museum in Weeze.