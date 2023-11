Haushalt in Weeze „Wir werden Steuern erhöhen müssen“

Dass die Zeiten, auch nach Corona, für die Kommunen nicht einfach sind, sieht man den klammen Haushalten, die gerade Kommune für Kommune einbringt. Auch in Weeze wird es im Jahr 2024 ein Haushaltsdefizit in siebenstelliger Höhe geben – und das liegt an den aktuell noch immer so komplizierte Zeiten, die Weezes Kämmerer Daniel Mülders folgendermaßen zusammefasste: „Flüchtlingsbewegungen, Menschen die untergebracht, versorgt und integriert werden müssen – Energiemangellagen und hohe Energiekosten, Inflation mit erheblichen Preissteigerungen und der Zinsentwicklung und ein Tarifabschluss, der die Personalkosten um rund acht Prozent ansteigen lässt, fordern uns auch wirtschaftlich wesentlich heraus. Hinzu kommen die stets voranschreitende Digitalisierung, der Rechtsanspruch auf den Offenen Ganztag und notwendige, aber in der Höhe nie da gewesene, Investitionen in die Schullandschaft und ein neues Feuerwehrgerätehaus“, begann Mülders seine Haushaltsrede in der Weezer Ratssitzung am Dienstag.