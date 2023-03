Kochkurs in Weeze Warum Wild kochen gar nicht so schwer ist

Wild habe ich bislang im Restaurant bestellt oder bei guten Freunden gegessen. Wild selbst zu kochen kam für mich nie in Frage. Mit Wildfleisch verbinde ich etwas Besonderes: edles Fleisch, was einer dementsprechenden Zubereitung bedarf. Herangetraut habe ich mich deshalb nie. Schließlich wollte ich so ein gutes Stück Fleisch nicht verderben. Wie gerufen kam daher der Wildkochkurs mit einem vier gängigen Menü im Restaurant „Jan an de Fähr“ in Weeze. Geleitet wird der Kurs von Küchenchef Daniel Beier.