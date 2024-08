Am 14. August in Weeze Es gibt wieder Karten für Steffis Kneipenquiz

Quizabende am Niederrhein sind für Steffi Neu eigentlich immer ein Heimspiel. Und so freut sie sich schon darauf, am Mittwoch, 14. August, ihr Publikum zu „Steffis Kneipenquiz“ im Bürgerhaus Weeze zu begrüßen. Eigentlich war die Veranstaltung lange ausverkauft. Jetzt aber hat die bekannte Moderatorin sich dazu entschieden, das Kartenkontingent nochmal ordentlich aufzustocken. Wer bislang keine Karte ergattern konnte, hat ab sofort die Chance, sich über www.steffis-kneipenquiz.de noch Tickets zu sichern. Jeden Abend mit im Gepäck: die Band „Pocket Party“, Comedian René Steinberg und jeweils ein prominenter Talk-Gast. In Weeze wird Steffi Neu von Hannah Wehren erfahren, was den Schießsport so besonders macht. Neu kann den Auftritt in Weeze kaum abwarten: „Wir haben so eine Freude an verrückten Abenden mit geselligem Publikum, bodenständigem Humor und originellen Antworten“, sagt das bekennende "Dorfkind". Und auch den mittlerweile tausenden Gästen, die schon da waren, scheint es weiter zu gefallen: Schon lange vor dem ersten Quiz-Abend waren alle 24 Veranstaltungen in diesem Jahr ausverkauft. Präsentiert wird „Steffis Kneipenquiz“ von WDR2. Das Kneipenquiz im Weezer Bürgerhaus beginnt um 19 Uhr, den Teams wird geraten, rechtzeitig vor Ort zu sein, damit alle aus einem Team an einem Tisch sitzen können. Grundsätzlich gilt: Schwarmwissen hilft, aber zu viele Köche verderben den Brei. Ideal sind vier bis sechs Mitglieder im Team, sie können miteinander beraten, ohne dass die Nachbarn mitbekommen, was gerade ausgeknobelt wird. Am Ende des Abends wird dann eine Quizkönigin oder ein Quizkönig gekürt. "Wenn wir Spaß hatten, miteinander gescherzt und gesungen haben, sind wir aber sowieso alle Gewinner", sagt Steffi Neu lachend.