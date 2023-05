Anke Dahlhaus aus Weeze schult Pferde um Ex-Galopper für den Hausgebrauch

Für den Vollblüter sind auch Haltung und Fütterung ungewohnt. Rennpferde im Training erhalten laut Dahlhaus enorme Mengen Hafer, acht Kilogramm täglich seien keine Seltenheit. Auch an den Weidegang müssen sie sich gewöhnen, in der Regel leben Rennpferde in Einzelboxen, haben also wenig direkten Kontakt mit ihren Artgenossen.