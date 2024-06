Tragische Geschichte in Weeze Hartherzige Frau gibt trächtige Katze als Fundtier ab

Hedwig war rollig und auf der Suche nach einem Partner. Dies tun Katzen oft mit jämmerlichem Geschrei und lautem Miauen. Das ging der Besitzerin von Hedwig offenbar so auf die Nerven, dass diese die Katze kurzerhand vor die Tür setzte. Daraufhin war das Tier einige Zeit verschwunden und kam trächtig wieder nach Hause. Doch das passte dem Frauchen noch weniger. Da die Besitzerin scheinbar weder Lust auf Hedwig noch auf ihren Nachwuchs hatte, lief sie in der Nachbarschaft umher und bot Hedwig als Geschenk an, um sie loszuwerden.