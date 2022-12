Bereiche in Weeze gesperrt Wie die Geflügelpest den Tierpark trifft

Der Tierpark Weeze ist ein Magnet vor allem für Familien in der Region. Die Anlage an der B 9 ist oft gut besucht, viele Kinder freuen sich darauf, die vielen verschiedenen Tiere zu entdecken. Doch am Dienstagmorgen ist die Anlage menschenleer. Der Kreis Kleve hat gemeldet, dass sich Vögel im Park mit dem hoch ansteckenden Virus der Geflügelpest infiziert haben. Schreckt das Besucher ab?