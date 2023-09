Wegen Ansiedlung von Rheinmetall Wember hoffen auf Ortsumgehung

Ludwig Beckers sieht gleich zwei Gefahren auf Wemb zukommen in der Zukunft. Und beide Gefahren münden in der „Angst, die Straße nicht mehr überqueren zu kommen“, sagt der Vorsitzendes des Vereins „Wir für Wemb“. Denn beide haben mit dem Autoverkehr zu tun, besser gesagt mit dem Durchgangsverkehr. Der ist in Wemb schon jetzt nicht wirklich selten. Gäste, die zum Flughafen Weeze fahren, müssen oft durch den Ort. Doch das bisherige Verkehrsaufkommen könnte sich bald ändern, glaubt Beckers – zum weiteren Nachteil der kleinen Weezer Ortschaft.