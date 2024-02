Karneval ist Stress für Tiere warnen Tierschützer aus Weeze Warum Kostüme für Hunde tabu sind

Besonders bei Faschingsveranstaltungen oder Umzügen hätten Hunde – kostümiert oder nicht – nichts verloren, so der BDT. Die große Menschenmenge bedeute viel Stress für das Tier und außerdem besteht eine hohe Gesundheitsgefährdung. Die Tiere können sich leicht an herumliegenden Scherben verletzen. „Die laute Musik ist für Hunde zudem eine Belastung und die umherfliegenden Leckereien auf den Umzügen sind für Hundemäuler und sensible Hundemägen nicht sehr empfehlenswert“, meinen die Tierschützer. Zudem bestehe das Risiko, dass ein verschrecktes Tier sich losreißt und wegläuft. Wer sein Tier liebt, sollte es in den närrischen Tagen auf ruhigen Straßen, Plätzen und Gegenden Gassi führen. Am Aschermittwoch sei ohnehin wieder alles vorbei und bei einem ausgedehnten Spaziergang mit Hund lasse sich der Kopf bestens „durchlüften".