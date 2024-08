Neue Arbeitsplätze, attraktive Firmen Warum Weeze so viele „i-Dötzchen“ hat

Weeze · Kreisweit sinkt die Zahl der Erstklässler, nur in Weeze gehen die Zahlen hoch. Bauland und viele neue Arbeitsplätze sorgen dafür, dass immer mehr junge Familien in die Gemeinde kommen. So reagiert die Kommune darauf.

08.08.2024 , 17:00 Uhr

Die Petrus-Canisius-Grundschule in der Gemeinde Weeze soll in einigen Jahren an einen anderen Standort ziehen. Foto: ja/Latzel