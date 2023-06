Waldbrand in Weeze Forstmaschine in Weeze fängt Feuer und löst Waldbrand aus

Eine Forstmaschine hat am Montgmittag einen Waldbrand in Weeze ausgelöst. Nach Angaben von Dominik Behet, Sprecher der Feuerwehr Weeze, sorgte ein technischer Defekt dafür, dass das Gerät Feuer fing. Diese Flammen griffen dann auf die Bäume im Waldstück am Veenweg über. Ein Waldarbeiter, der die Forstmaschine bediente, konnte sich laut Behet retten und alarmierte die Feuerwehr. Diese Alarmierung fand um 14.08 Uhr statt.