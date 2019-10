Zuzug in Weeze : Weeze wächst prozentual am stärksten in NRW

Weeze wächst prozentual am stärksten in NRW

WEEZE Die Gemeinde wird von Jahr zu Jahr größer. Viele Familien ziehen nach Weeze.

In keiner Kommune in Nordrhein-Westfalen ist die Einwohnerzahl im ersten Halbjahr 2019 prozentual so stark gewachsen wie in Weeze. Die Gemeinde hat nun 11.129 Einwohner und legte damit um vier Prozent zu, wie das statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Ende 2018 gab es 10.687 Einwohner in Weeze, im Jahr 2011 waren es 10.138.