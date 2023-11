Airport in Weeze Vereinigte Wählergemeinschaften zu Besuch am Flughafen

Außerdem wurde die Anbindung an den Straßenverkehr, von Süden aus kommend, diskutiert. Hierzu hat die Kreistagsgruppe vor einigen Tagen einen Antrag in den Fachausschuss des Kreistages eingebracht. Die Vereinigten Wählergemeinschaften möchten anregen, dass der Straßenverkehr zukünftig ab dem Kreisverkehr (L361), über die L486 bis zum ehemaligen Zollamt/Wezerweg (Grenze NL), im Süden an den Flughafen Weeze herangeführt, und von dort über die Kreisstraße Hees (K37) direkt an das Flughafengelände, zum Beispiel im Bereich P2 / P3 angeschlossen wird.