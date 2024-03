Vorstand bestätigt Vorstandswahlen bei der katholischen Landjugendbewegung

Der Vorstand in der Katholischen Landjugendbewegung Weeze wurde bestätigt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Jonas Gorthmanns als 1. Vorsitzender wiedergewählt. Er wird weiterhin durch Marvin Bause als 2. Vorsitzenden unterstützt. Zur 1. Schriftführerin wurde Judith van Husen wiedergewählt, als ihre Stellvertreterin wurde Luisa van Haaren neu in den Vorstand aufgenommen. Der Posten der 1. Kassiererin wird weiterhin durch Mariekje Coopmans belegt. Als 2. Schriftführer wurde Valerius Laemers neu in den Vorstand gewählt, nachdem Ina Franken ihr Amt niedergelegt hat. Auch Yannick Gorthmanns und Fabian Boetstelaars ließen sich nicht mehr für eine Wiederwahl aufstellen. Zudem wurde Mia Janssen neu in den Vorstand gewählt, die nun die Beisitzer Tabea Schnell, Milan Bause, Leonie van Husen, Leonie Verhoeven und Noah Anhut unterstützen wird.