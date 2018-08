Weeze vom Ryanair-Streik 2018 bislang kaum betroffen

WEEZE Die Piloten in Deutschland überlegen ebenfalls zu streiken. Das könnte Weeze treffen.

Von den Streiks der Ryanair-Piloten ist der Airport Weeze bislang fast komplett verschont worden. Bisher ist lediglich ein Flug ab Malaga nach Weeze ausgefallen. Alle Flüge vom Niederrhein seien dagegen gestartet, so Flughafensprecher Holger Terhorst. Bisher sei es auch so gewesen, dass Piloten auf Ryanair-Basen im Ausland gestreikt hätten. Bald könnte es aber auch dazu kommen, dass deutsche Piloten der Airline in den Ausstand treten.