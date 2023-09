Aus Wohnung verschwunden Vermisste 14-Jährige aus Weeze ist wieder da

Die Polizei hat nach einem Mädchen aus Weeze gesucht. Seit der Nacht zu Mittwoch wurde die 14-Jährige vermisst. Sie hatte offenbar mitten in der Nacht die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen. Erst am nächsten Morgen stellten die Eltern fest, dass das Kind nicht in seinem Zimmer war. Wohin das Mädchen wollte, war unbekannt, hatte die Polizei mitgeteilt.